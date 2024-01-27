«Они попадут под эту историю»: каким артистам запретят въезд в дружественные страны после Галкина*

Недавно шоумену Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) запретили въезд в Индонезию. Продюсер Павел Рудченко считает, что такая же участь ждет и других звезд, покинувших Россию.

Он предположил, что в дальнейшем дружественные России страны могут не пустить на свою территорию рок-музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ), группу «Би-2», которой уже запретили въезд в Таиланд сроком на пять лет.

Помимо этого, Рудченко считает, что в стоп-лист может попасть и музыкант Иван Алексеев*, известный под псевдонимом Noize MC* (признан иноагентом на территории РФ).

«Они попадут под эту историю, незавидную, я бы сказал. В России их ничего не ждет, а на Западе они никому не нужны. Получается жизнь с чистого листа», — цитирует Рудченко NEWS.ru.

Ранее власти Индонезии запретили юмористу Максиму Галкину* въезд на Бали. Его депортировали без объяснения причин. Позже он заявил, что якобы причиной попадания в стоп-лист стало письмо из России.

*(признаны иноагентами на территории РФ)