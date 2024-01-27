Максима Галкина* задержали в аэропорту Бали

Власти Индонезии запретили юмористу Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) въезд на Бали. Его депортировали без объяснения причин.

Как пояснила в своем Telegram-канале Анна Монгайт* (признана иноагентом на территории РФ), юморист должен был выступить на Бали в рамках концертного тура «Прекрасное далеко». Но артиста не пустили в страну, несмотря на наличие у него гастрольной визы и документов.

«Галкин должен был дать концерт 27 января, но его депортировали без объяснения причин. Сейчас он дожидается самолета в Вену», — объяснила журналистка.

Цена на концерт юмориста варьировалась от 800 тысяч индонезийских рупий (4,5 тысяч российских рублей) до 2,5 млн рупий (14 тысяч рублей).

Ранее концерт юмориста отменили в Таиланде и ОАЭ. Как пояснил музыкальный критик Павел Рудченко, власти этих стран следят за политическими заявлениями и реагируют на них.

*признаны иноагентами на территории РФ