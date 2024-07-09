«Они понимают, что придется вернуться»: раскрыт главный страх уехавшей из России Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию в 2022 году вместе с супругом, шоуменом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ), боится потерять все нажитое на Родине. В стране у артистки остались недвижимость и бизнес. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По словам политика, сейчас Алла Пугачева пытается добиться лишения мужа статуса иностранного агента. Исполнительница хита «Миллион роз» осознает, что ей когда-то придется вернуться в Россию, поскольку в стране у нее не только недвижимость и бизнес, но и публика, которая ее знает.

«Они прекрасно понимают, что им когда-то придется вернуться в Россию. Они также понимают, что в Европе никому не интересны и их творчество никому там не нужно. Пугачеву знает Россия, ее наша страна и сделала Пугачевой. А кто их знает в Европе? Никто. Поэтому они и пытаются приложить все усилия, чтобы вернуться в Россию», — заявил Виталий Бородин.

Глава ФПБК отметил, что в Госдуме давно обсуждают необходимость закрытия границ для некоторых граждан. Виталий Бородин подчеркнул, что особенно внимательно следят за поведением Аллы Пугачевой и Максима Галкина* за границей. Политик утверждает, что как только артисты оступятся, в их отношении начнется проверка.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева с семьей переезжает в дом с охраной в Юрмале.

*признан иноагентом на территории РФ