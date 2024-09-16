«Они переживали»: Лерчек раскрыла, как рассказала детям о разводе

Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) развелась с мужем Артемом после 12 лет брака. У бывших супругов осталось трое детей. Блогер раскрыла, как рассказала наследникам о расставании с их отцом.

Она назвала своих детей очень умными и добрыми. Лерчек честно рассказала им о разводе с супругом, ничего не утаивая.

«Конечно, они переживали, но мы честно сказали, что жить будем раздельно, но не перестанем быть для них самыми лучшими мамой и папой», — цитирует звезду Teleprogramma.pro.

Ситуация с неуплатой налогов, как призналась блогер, не смогла ее подкосить. Ради детей она решила быть счастливой, поэтому взяла себя в руки и продолжила работать дальше.

Блог Лерчек называет не только способом заработка, но и своей душой. Он ей помогает отвлекаться, вдохновляться и переживать тяжелые времена. Она призналась, что работа приносит ей большое удовольствие.

Валерия и Артем Чекалины поженились в 2012 году. В 2016 у них родились двойняшки Алиса и Богдан, а в 2022 году сын Лев. В 2024 году супруги внезапно объявили, что разводятся. Это произошло после того, как против них возбудили дело о неуплате налогов.

Ранее бывший муж Лерчек заявил, что сейчас ни с кем не встречается. Подробнее читайте здесь.