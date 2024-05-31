«Они переметнулись к националистам»: актер Никоненко разорвал все связи с украинскими коллегами

Актер Сергей Никоненко заявил, что разорвал все связи с украинскими коллегами, которых теперь считает националистами. По словам звезды кинематографа, ему пришлось отказаться от общения с режиссером Юрием Ильенко и многими другими.

Как оказалось, решение о прекращении дружбы с украинским кинематографистом Никоненко принял в один момент. Он отметил, что увидел по телевизору его в обнимку с человеком с радикальными взглядами. Тогда актер окончательно в нем разочаровался. То же касается и других коллег из соседней страны.

«Так скажу: не смог я дальше общаться с некоторыми украинскими коллегами, увидев, как они переметнулись к националистам. Мне казалось, что это были умные, рассудительные люди...» - рассказал Сергей Никоненко aif.ru.

По мнению актера, раньше Ильенко в России уважали, но все изменилось, когда он начал высказываться против россиян. Сергей отметил, что его «ненависть лишила таланта и разума».

Ранее Сергей Никоненко высказался о возможном возвращении актрисы Чулпан Хаматовой из Латвии в Россию.