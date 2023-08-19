Они отвыкли от укладок: певица Юлия Ковальчук рассказала о проблемах с волосами после родов

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» поделилась с подписчиками в одной из социальных сетей неприятными новостями. Певица посетовала на свои волосы, которые не хотят выходить из декрета вместе с ней и укладываться, пишет Lenta.Ru.

В начале июля исполнительница родила второго ребенка. Сейчас она готовится к тому, чтобы вернуться на сцену. Однако в процессе выхода из декрета она столкнулась с трудностями, характерными для большинства родивших женщин. В первую очередь звезду беспокоит ее внешний вид — волосы и фигура не устраивают Ковальчук.

Набранные во время беременности килограммы удалось почти сбросить. Однако этого все равно не достаточно, чтобы вернуться в прежнюю форму, считает артистка. Знаменитость не опускает руки и намерена проделать серьезную работу по восстановлению былых параметров.

Проблемы возникли и с волосами. Так, после многочасовых хлопот по уходу за ребенком они категорически отказываются укладываться. По словам Ковальчук, волосы уже отвыкли от подобных процедур и, скорее всего, они хотят, чтобы от них отстали.

«Сказали: мать, да все ж нормально было, куда ты собралась? Что за работа? Что за концерт? Оставьте нас в покое!» — шутит певица.

Вспоминая о работе, звезда отметила, что за проведенное в декрете время успела соскучиться по ней. В связи с этим Ковальчук хочет как можно скорее решить все проблемы с внешностью и вернуться к выступлению на сцене.

Ранее певица поделилась фотографией с подписчиками, на которой изображен спокойный и питательный завтрак. Утренний рацион звезды включает овощи, ягоды, яйца и молочную продукцию.