«Они очень худенькие, маленькие»: вышедшая из холодильника на VK Fest Лолита раскритиковала мужчин-артистов

Певица Лолита Милявская любит эпатировать публику. Исполнительница появилась вышла на ковровую дорожку VK Fest из холодильника. В беседе с ведущей мероприятия Ксенией Собчак знаменитость рассказала о новых жизненных приоритетах.

61-летняя артистка выбрала необычный, «дерзкий» образ для фестиваля — на синюю дорожку она вышла в черных спортивных брюках с лампасами и такого же цвета майке.

Ведущая Ксения Собчак не могла не спросить исполнительницу хита «На Титанике» о личной жизни. Лолита призналась, что теперь наконец-то свободна от романтических переживаний, и это «такой кайф». Артистка в разговоре с Super пожелала всем дожить до 60 лет и не хотеть ничего, кроме того, чтобы вовремя лечь спать.

Пошутила звезда и, отвечая на вопрос о симпатиях к коллегам-мужчинам.

«Вот Роналду у меня бы вызвал воспоминания, а наши артисты… Они очень худенькие, маленькие все мужики. Поэтому я их не хочу, но я их люблю», — сказала она.

Особенно Лолита «прошлась» по рэперу Элджею. Звезда рассказала, что, со стороны прожитых лет, он ей нравится как ребенок.

У Милявской за жизнь было много романов. Впервые она вышла замуж за однокурсника Александра Беляева в 1984 году и прожила с ним три года. Вторым супругом Лолиты стал Виталий Милявский: позже звезда называла этот союз фиктивным. Третий брак артистка заключила с шоуменом Александром Цекало, от которого она родила дочь Еву. Четвертым мужем Лолиты был бизнесмен Александр Зарубин. В 2010 году певица снова пошла под венец с теннисистом Дмитрием Ивановым - пара рассталась в 2020 году.

Напомним, артистка недавно сказала, что не хотела бы стать женой американского миллиардера Илона Маска из-за его эпатажности.