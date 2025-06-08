«Я не передумала! Он — один из умнейших людей»: Лолита Милявская заговорила о будущем муже

Певица Лолита Милявская внезапно заговорила о переменах в личной жизни. В беседе с «7Дней.ru» на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда» артистка раскрыла, за кого хотела бы выйти замуж в шестой раз.

После развода с пятым мужем Дмитрием Ивановым в 2020 году Лолита признавалась, что хотела бы стать женой 94-летнего миллиардера, основателя медиахолдинга 21st Century Fox Руперта Мёрдока. Певица отметила, что ее привлекает вовсе не состояние потенциального избранника, а его ум и скромность.

«Я не передумала! Мёрдок — один из умнейших людей на планете. И он не эпатажный, в отличие от Илона Маска. Вот женой Маска я не хотела бы стать», — заявила Лолита.

61-летняя исполнительница хита «На Титанике» добавила: она понимает, что шансов найти идеального в ее представлении мужа мало. Артистка подчеркнула: «Я за таких мужчин, но их очень мало. Им всем за 90 лет и они все при деле».

Ранее Лолита дала редкий комментарий об экс-супруге Александре Цекало, заговорив о его доходах. «У меня утро начинается с того, что я открываю журнал Forbes и смотрю, кто из моих попал в него».