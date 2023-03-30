«Они общаются и дружат»: Валерия Ланская рассказала об отношениях с бывшим мужем и новым возлюбленным

Актриса Валерия Ланская в 2022 году развелась с кинорежиссером Стасом Ивановым после семи лет брака. Долго одной ей быть не пришлось, и практически сразу после новостей о расставании она представила обществу нового возлюбленного. Сердце звезды мюзиклов смог покорить молодой артист Московского Театра Оперетты Эдгар Голосной.

По признанию Ланской, они с бывшим мужем разошлись на мирной ноте и сейчас продолжают поддерживать хорошие отношения. В основном связь сохраняется благодаря их общему сыну Артемию. Мальчик много времени проводит с отцом, но и не выступает против нового романа мамы. Валерия рассказала, что Эдгар легко влился в ее семью и поладил с ребенком. При этом артист не стремится заменить ему папу. Скорее, он хочет быть ему хорошим другом. Они много играют и веселятся, поэтому Артемий не получил никакой травмы после развода родителей.

«Я очень рада, что у Темы и Эдгара сложились хорошие отношения, они общаются и дружат. Эдгар водит Тему в кружки, занимается с ним, они вместе играют», - поделилась Валерия Ланская в интервью с изданием «7Дней.ru».

Познакомились актеры девять лет назад во время работы над мюзиклом «Граф Орлов». Это не была любовь с первого взгляда, но они и не дружили никогда. По словам Валерии, просто они ощущали химию и притяжение друг к другу. А когда они с супругом подали документы на развод, Ланская решила больше открыться для Голосного. Они стали больше видеться, общаться, так и стали встречаться.

Сейчас актриса счастлива. Она старается уделять время и отношениям, и семье, и карьере. Однако на первом месте у нее всегда стоят родные люди, и это не изменилось.

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