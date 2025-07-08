«Они никто. Не любимые государством»: Стас Садальский вступился за советских артистов без почетного звания

Станислав Садальский возмутился несправедливостью государства по отношению к достойным артистам. В своем Telegram-канале актер заявил, что звание народного артиста России обесценено, а такие актеры, как Василий Шукшин, Владимир Высоцкий, Наталья Варлей и другие стали «никем» из-за чиновников, считающих, что они «не заслужили любовь зрителей».

В личном блоге Стас Садальский обратил внимание на несправедливое отношение к артистам, не только добившимся всесоюзной славы, но и заслуживших признание народа. В качестве примера актер привел звезду фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Наталью Варлей.

«За последние годы раз шесть выдвигали Наташу Варлей на звание народной артистки, и каждый раз приходил отказ. Ну, что делать. Не народная Варлей и никогда ею не станет — так считают чиновники. Недостойна. Не заслужила любовь зрителей ничем», — заявил Стас Садальский.

По мнению артиста, многие яркие знаменитые деятели культуры незаслуженно остались в тени, так и не получив почетный статус. Стас Садальский сопроводил пост фото, на котором изображены артисты, «чьи фильмы, роли, песни уже давно внесены в золотой фонд российского кинематографа».

«Перед вами артисты, которые не получили не то что званий народных, но даже заслуженных. Они никто. Не народные, а «Инородные», как горько шутил Олег Даль. Это мастера экрана и сцены, которые ушли в мир иной любимые народом, но не любимые государством», — высказался актер и отметил, что их «намного больше — ушедших, а, главное, живых».

Стас Садальский заявил, что сегодня почетные звания обесценили: «Они присуждаются не за достижения, а за близость к властьимущим». Рассуждая о незаслуженно обделенных артистах, актер задался вопросом: «Чем они провинились? Только тем, что уникальны, а потому беспомощны. А, может быть, Инородный артист — это тоже титул».

Ранее певица Вика Цыганова резко высказалась о присвоении Кате Лель звания заслуженной артистки: «Всегда было любопытно, на какой джаге в России сидят ответственные за такие решения».