«Они несут песню»: Лев Лещенко объяснил новую волну популярности Кадышевой и Булановой

Народный артист России Лев Лещенко объяснил возросшую популярность песен Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. Он отметил, что в любви слушателя к русской и советской песне нет ничего удивительного.

По словам мэтра отечественной эстрады, все дело в «генетическом коде», заложенном не только во взрослых людях, но в детях. Любовь к музыке передается от родителей следующему поколению.

«Не удивительно, что сегодня таким успехом пользуются Надя Кадышева, Таня Буланова и многие другие артисты, которые не бросают свой репертуар. Они несут песню», — передает слова Лещенко mk.ru.

Лев Валерьянович также надеется, что опыт артистов из прошлого передастся нынешним исполнителям.

«В свое время мы получили от нашего старшего поколения импульс исполнения русской музыки. Мы бы хотели, чтобы и сегодняшние артисты продолжали делать то, что делаем мы. Эти песни очень достойные. В них было очень много мастерства настоящего. Эти прекрасные продукты делали сообща: композитор, поэт, певец», — объяснил народный артист.

Ранее Лев Лещенко заявил, что ему наплевать на критику в Сети.