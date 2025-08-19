«Это малограмотные люди»: Лев Лещенко ответил, как реагирует на критику в свой адрес

Лев Лещенко заявил, что ему наплевать на критику в Сети. Об этом сообщает Kp.ru.

Певец Лев Лещенко ответил на вопрос журналистов о том, как он реагирует на критику в интернете. Музыкант объяснил, что обычно вообще не обращает внимания на хейт в соцсетях.

«Во-первых, я не читаю критические статьи, то, что пишут обо мне. Ну, какая сейчас критика? Я же уже сказал — „критиками“ в основном блогеры „работают“, так сказать, в комментариях. Да и вообще мне на это, честно говоря, глубоко наплевать. Я не читаю интернет, особенно комментарии», — объяснил он.

При этом Лещенко с пониманием относится, когда замечания ему достаются от профессионалов.

«Я понимаю, если она исходит от профессиональных людей. Но когда идет от тех, кто не все понимает — в той области, в которую вторгаются… А зачастую — это просто малограмотные люди, которые вешают в блогах всякие нехорошие вещи», — добавил он.

Артист заявил, что те, кто занимаются постоянным хейтом, скорее всего, таким образом монетизируют свой блог.

