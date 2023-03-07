«Они не знают меня»: Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие любви

Телеведущая Ольга Бузова почти месяц была в Африке, где проходили съемки нового сезона популярного шоу. 37-летняя артистка регулярно показывала поклонникам, как проводит время и много говорила о жизни. Перед отъездом девушка опубликовала еще один пост, где порассуждала о любви и популярности.

Знаменитость в своем Telegram-канале призналась, что Африка помогла ей «вернуться в прошлое». Теледиву окружали люди, которые ничего не знали о блондинке. Для них она была обычной туристкой, которая очень популярна в России. Ольга испытала давно забытые эмоции.

«Попасть в прошлое мне помогла любовь. Любовь людей вокруг: персонала отеля, официантов в ресторанах, простых людей на улице. Они все очень трепетно и уважительно относятся ко мне. Они все дарят мне свою любовь. Безотносительно моего статуса, моего имени, моих заслуг. Они не знают меня и моей популярности», — цитирует звезду Газета.Ru.

Исполнительница затронула свою больную тему. Она пожаловалась на недостаток любви. Бузова считает, что после того, как обрела популярность, стала привлекать людей за счет громкого имени. Раньше все было искренне.

«Я забыла, как это — быть свободной от своего имени. Как это — получать знаки внимания и обходительности просто так, а не потому что хотят угодить», — добавила артистка.

Поклонники поддержали певицу в комментариях и написали ей множество теплых слов. Некоторые посоветовали Ольге чаще путешествовать и найти любимого человека не среди коллег.

Напомним, что у Бузовой был громкий роман с рэпером и блогером Давидом Манукяном, который выступает под псевдонимом Дава. Молодые люди расстались два года назад. После этого вокруг личной жизни девушки ходило много слухов, но она не рассказывала, кто за ней ухаживает.

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