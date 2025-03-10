«Они не участвуют в организации»: родители жениха дочери Волочковой проигнорировали свадьбу сына

19-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна в апреле выходит замуж за возлюбленного Никиту. Пышное торжество пройдет в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Балерина недавно призналась, что отец дочери Игорь Вдовин будет присутствовать только на второй свадьбе. Родители жениха Ариадны также не планируют посетить важное событие.

В отличие от Волочковой девушка не хотела делать пышное торжество, но все-таки немного подстроилась под вкус мамы. Свадьбу в Санкт-Петербурге, родном городе балерины, организует Анастасия. Она призналась, что на мероприятии не будет никаких звезд, только самые близкие люди семьи.

Странно, что на свадьбе, по всей видимости, не будет родителей 23-летнего Никиты.

«Они никак не участвуют в организации, да и вообще их не будет на самой свадьбе. Почему так, я не знаю. Самое главное, что моя дочь счастлива. Я уважаю ее выбор», — рассказала танцовщица в разговоре с Kp.ru.

Волочкова недавно приехала в Петербург, чтобы осмотреть место для будущего банкета. В особняке есть зал с золотыми канделябрами и вензелями, который пришелся по вкусу экс-приме Большого театра.

Балерина пояснила, что Ариадна сама выбрала Петербург для празднования свадьбы. У дочери звезды в Северной столице много друзей, которых бы она хотела видеть на торжестве. Само мероприятие пройдет в стиле Гэтсби.

Ранее Волочкова показала, какое платье наденет на свадьбу дочери. В Сети мнения по поводу наряда разделились. Одни оценили вкус балерины, а другие раскритиковали.