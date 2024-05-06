«Они не понимают, что на самом деле происходит»: Маршал объяснил молчание мировых звезд после «Крокуса»

Музыкант, экс-участник группы «Парк Горького» Александр Маршал прокомментировал молчание мировых звезд после теракта в подмосковном «Крокусе». Он заявил, что те не понимают суть происходящего.

Маршал высказал мнение в беседе с aif.ru. Так, по словам российского певца, зарубежных селебрити неправильно информируют о происходящих за океаном событиях. О некоторые из них вовсе не знают, как все устроено на самом деле.

«Они не понимают, что на самом деле происходит. Я просто уверен и знаю, что в Америке много таких людей, которые в принципе не знают, где эта Украина находится, им не до этого», — рассказал музыкант.

Также Александр заявил журналистам, что он часто бывает в зоне СВО. На передовой, по словам Маршала, он получает информацию гораздо быстрее, чем из новостей.

Ранее группа «Пикник» выпустила новую песню «Гитары тихие рыданья». Это первая композиция, вышедшая после теракта в «Крокусе».