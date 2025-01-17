«Гениальный, ранимый»: Проскурякова трогательно поздравила Игоря Николаева с 65-летием

Певица Юлия Проскурякова трогательно поздравила мужа Игоря Николаева с 65-летием. В соцсетях женщина назвала композитора гениальным и ранимым человеком.

17 января мэтру российской сцены исполняется 65 лет. Его поздравляют друзья, родные, коллеги и поклонники. Супруга артиста Юлия Проскурякова написала трогательные слова в адрес мужа и отметила главные качества, которые в нем ценит.

«С днем рождения, любимый! Гениальный, ранимый, родной, настоящий. Добрый, ответственный, мужественный, мудрый. Я желаю тебе самое главное – здоровья! Для всего остального у тебя есть мы: твоя семья, твоя музыка, твои друзья, твои поклонники, люди, которые очень тебя любят и ждут в каждом уголке земного шара», – поделилась Юлия.

Певица пожелала мужу радовать людей и дарить им тепло, а сама обещала поддерживать его во всем. Подписчики женщины присоединились к поздравлениям и пожелали композитору еще больше хитов и крепкого здоровья.

Напомним, что Николаев счастлив в браке с Проскуряковой 14 лет. Между ними разница в возрасте – 23 года, но это никак не влияет на их отношения. У супругов есть дочь Вероника, которая появилась на свет в 2015 году.

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