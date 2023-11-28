Дибров назвал причины, по которым мужчины могут изменять своим избранницам

Телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл журналистам секрет его долгого брака с супругой Полиной. По словам знаменитости, любовь и понимание создают ту атмосферу в отношениях, которая позволяет им жить дольше. Также артист рассказал, почему некоторые пары все же распадаются и причем здесь «дамы в засаленных халатах», передает портал PROZVEZD.

Иногда отношения распадаются, если происходит измена. В случае предательства со стороны мужчины, по словам Диброва, дело может быть в «дамах в засаленных халатах». Избранницы, которые не следят и не ухаживают за собой, меньше привлекают своих вторых половинок. Такая жена или девушка превращается в ту самую «даму в засаленном халате».

«Как же мне жалко этих женщин! Да смени ты свой засаленный халат на что-нибудь интересное этим вечером», — рассказал телеведущий в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дибров вышел из себя, отвечая на вопросы. Телеведущего оскорбило замечание, что он набрал пару лишних килограмм.