«Они настроены агрессивно»: мать внебрачного сына Никаса Сафронова раскрыла причину срыва суда

Мать внебрачного сына художника Никаса Сафронова рассказала о срыве суда по установлению родства. Ни знаменитость, ни его представители на заседание не явились. По словам мамы предполагаемого наследника, другая стороны четко дала понять — для общения они должны забрать иск. Об этом сообщает StarHit.

Суд должен был состояться 12 мая. Однако команда Никаса не пришла. Заседание перенесли на 19 июня. Теперь мама возможного сына Сафронова пытается связаться с художником и уговорить его встретиться.

«Они настроены агрессивно. Я позвонила, мне сказали, что Никас в командировке в Италии. И если мы хотим общаться, должны забрать заявления из суда. Его личный номер мне не дали, сам он на контакт не идет, жалко», - поделилась женщина.

Отметим, что внебрачному сыну Никаса уже за 40 лет. О родстве с ним он узнал всего около пяти лет назад. По словам матери мужчины, он пытался поговорить с отцом, так как хотел побольше узнать о нем и семье. Однако Сафронов на связь так и не вышел.

Ранее Никас Сафронов отреагировал на новости о внебрачном сыне.