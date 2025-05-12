«В 8 лет вряд ли он мог стать отцом»: Лука Сафронов отреагировал на заявление о внебрачном сыне Никаса

Сын художника Никаса Сафронова Лука отреагировал на заявление Гибаса Вакариса. Напомним, мужчина назвал себя сыном Никаса.

«Это старая история. Таких людей все больше и больше с каждым годом, поэтому мы уже устали от этого», - признался Лука Сафронов-Затравкин в беседе с aif.ru.

По словам Луки, появляются люди из недружественных стран, которые хотят заработать. При этом истории таких граждан не имеют ничего общего с реальностью, говорит он.

«Как-то появился сын у Никиты Степановича, которому на данный момент 61 год… Если посчитать, что Никита Степанович 56 года рождения, примерно можно представить, что в 8 лет вряд ли он мог стать отцом», - сказал Лука.

Он вспомнил, как так называемый сын Никаса хотел за 100 тыс. рублей попасть в ТВ-шоу, чтобы рассказать о родстве с художником.

Напомним, жительница Литвы заявила, что родила от Сафронова сына в 1984 году. Женщина рассказала ребенку о настоящем отце пять лет назад. Она хочет провести ДНК-экспертизу.