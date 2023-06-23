«Они могут вредить ей»: Варшавер раскрыл, кто пытается подставить Кравченко обвинениями в алкоголизме

Актриса Татьяна Кравченко недавно второй раз за несколько месяцев оказалась в центре скандала. Зимой коллега звезды «Сватов» Станислав Садальский обвинил ее в алкоголизме. Тогда разбирательства едва не дошли до суда. Но со временем все поутихло, пока на днях в Сети вновь не заговорили о проблемах сотрудницы «Ленкома» со спиртным. Они распространились после публикации снимка, на котором было видно, как Татьяну Эдуардовну не в самом трезвом состоянии ведут под руки сопровождающие.

Также информация о неподобающем поведении Кравченко была подтверждена инсайдером СМИ. Попутчица актрисы, находившаяся вместе с ней в поезде, сообщила, что всю дорогу она была пьяной. А в какой-то момент ее обнаружили «совсем плохой» в туалете. Информатор описала состояние артистки, как нетрезвое в «дугу».

Чтобы хоть немного прояснить ситуацию сотрудники прессы обратились за комментариями к директору «Ленкома» Марку Варшаверу, который уже много лет работает с Татьяной Эдуардовной. Он с уверенностью заявил журналистам, что все слухи о ней – это стопроцентная ложь. Более того, он раскрыл, кто может их распространять.

«Все это наглая ложь каких-то неудачников, которые просто завидуют Татьяне Эдуардовне. <…> я вам уже говорил, что вокруг много «добрых людей», например, бывшие друзья Татьяны Эдуардовны, с кем она раньше дружила, но перестала дружить из-за непонимания друг друга. Они могут вредить ей», - сообщил Варшавер изданию Teleprogramma.pro.

Ранее Татьяна Кравченко заявила, что все артисты выпивают.