«Они меня одурачили»: актер Павел Деревянко прокомментировал обвинения в мошенничестве

Актер Павел Деревянко оказался в центре скандала, связанного с мошенничеством. В отношении знаменитости, как утверждают СМИ, возбудили уголовное дело после жалобы бизнесмена. Он заключил с артистом договор на приумножение денег, но в итоге не увидел ни своих денег, ни процентов с них. Деревянко, в свою очередь, в беседе с Газетой.Ru прокомментировал обвинения в свой адрес и заявил, что сам стал жертвой «одурачивания».

В разговоре с журналистами звезда российских фильмов отметил, что касающаяся его тема обсуждается и подается в СМИ неправильно. По словам Деревянко, мошенником в сложившейся ситуации является не он, а его бывшие партнеры. Сам же Павел называет себя потерпевшим по уголовному делу.

«Нет, эти люди сами мошенники. Я уже подал на них в суд, идет следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили», — сказал артист.

Ранее сообщалось, что новым пострадавшим от криптокомпании Павла Деревянко стал режиссер Марюс Вайсберг. Он обратился в полицию с заявлением на партнера, с которым работал актер.