Актер Юрий Назаров рассказал о детстве во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Абзац».

Когда началась Великая Отечественная война, актеру Юрию Назарову было всего 4 года. По словам знаменитости, он чувствовал себя в безопасности, так как находился далеко от линии фронта.

Особенно Назаров запомнил наступление немцев на Москву, которое удалось отбить.

«Только где-то к октябрю задержали [немцев, — прим. ред.] под Москвой. Кто задержал? Сибиряки. А я кто? Я сибиряк. Сибиряку четыре года, сопли по колено, но грудь-то от гордости [распирает, — прим. ред.]: „Мы, мы задержали“», — рассказал он.

Вспомнил актер и о переломном моменте войны, который произошел в 1943 году.

«Я помню, что в 1943 году подумал: раз лето, значит, [немец, — прим. ред.] должен переть, а он что-то не попер. Я потом узнал, что была Курская битва, последняя надежда Гитлера. И с 1943 года мы двинулись в обратную сторону потихоньку, полегоньку», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что актеру Юрию Назарову стыдно из-за поведения его однофамильца Дмитрия Назарова.