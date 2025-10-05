«Они думали, что это Ким Кардашьян»: Оксану Самойлову атаковали папарацци в Париже

Оксану Самойлову атаковали папарацци на Неделе моды в Париже.

Блогерша вновь привлекла к себе внимание мировой прессы. Российская модель и бизнесвумен произвела настоящий фурор на Неделе моды в Париже, где фотографы приняли ее за мировую звезду — Ким Кардашьян.

36-летняя супруга рэпера Джигана прибыла во французскую столицу, чтобы посетить несколько громких показов, среди которых — шоу модного дома Balenciaga.

Самойлова выбрала для выхода смелый наряд: она появилась в черном боди, высоких ботфортах и удлиненном жакете, поверх которого накинула кожаную куртку. Волосы звезда уложила в гладкую причёску, а образ дополнила крупными футуристическими очками.

По пути к показу Самойлову окружила толпа фотографов, стремившихся сделать как можно больше снимков. При этом, как позже рассказала сама Оксана, многие из них приняли ее за Ким Кардашьян, с которой её часто сравнивают в сети.

«Просто они думали, что это Ким Кардашьян», — с иронией отметила Самойлова, объясняя внезапный ажиотаж вокруг своей персоны.

Свидетели произошедшего отметили, что модель сохраняла полное спокойствие, несмотря на вспышки камер и крики фотографов. Снимки Оксаны моментально разлетелись по соцсетям и вызвали бурную реакцию пользователей.

Ранее мы писали о том, что рэпер Джиган раскрыл правду о расставании с женой Оксаной Самойловой.