Киркоров оказался причастен к смерти гражданина США: жуткие подробности происшествия

Филипп Киркоров всегда являлся яркой личностью в отечественном шоу-бизнесе, и дело даже не в его любви к провокационным нарядам, а в громких скандалах, в которых он все время замешан. На этот раз певец попал в жуткую историю. Об инциденте сообщает сайт «sportKP.ru».

Выяснилось, что поп-король отечественной эстрады мог оказаться в американской тюрьме. В недавнем прошлом он поделился своей историей в эфире шоу «Секрет на миллион». Киркоров с ужасом вспоминает тот день, когда, спускаясь со сцены, он случайно толкнул охранника. Мужчина неудачно упал и ударился головой об бетонный пол. Спустя пять лет потерпевший скончался.

Казалось бы, столько времени прошло после этого случая, но внезапно правоохранительные органы США заинтересовались происшествием и выдвинули Филиппу обвинения в убийстве. По словам артиста, разбирательство длилось 6 лет! За такой большой период Киркоров потратил не только внушительную сумму на адвокатов, но и все свои нервы. Если бы юристам не удалось доказать непричастность к смерти потерпевшего, то певцу грозило бы пожизненное заключение в колонии Америки.

Теперь поп-король отечественной эстрады более аккуратен в своих действиях, что вовсе не удивительно. Из этой страшной истории он вынес серьезный урок!

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