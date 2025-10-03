«Они друг друга стоят»: Светлана Сильваши заявила, что лучше бы Товстики обратно поженились

Жена Тимура Хайдарова Светлана Сильваши заявила, что лучше бы предприниматель Роман Товстик и его бывшая жена Елена снова поженились. По ее мнению, оба друг друга стоят.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Сильваши.

Супруга пластического хирурга призналась, что удивлена устойчивости психики и профессионализму юриста Кати Гордон. Она считает, что та безупречно отбивала вбросы в СМИ, добивалась результата в переговорах, отражала провокации со стороны Романа Товстика. Сильваши уверена: Гордон «сделала звездой» Елену Товстик, хотя та постоянно меняла мнение.

Также Светлану возмутили слова женщины о том, будто она отказалась делать операцию у хирурга Тимура Хайдарова.

«И все мы, помогая бесплатно, ночуя, отбивая попытки выкрасть детей, проводя сеансы психологической помощи теперь рискуем ее барским публичным враньем на тему, что она от нас отказалась?! Так вообще можно?! Лучшее, что может быть: если Товстики обратно поженятся. Они друг друга стоят», - заключила Сильваши.

Ранее жена Хайдарова сообщила, что Тимур отказался выполнять операцию, потому что решил не вмешиваться. Она отметила: «Вся эта история очень скандальная».