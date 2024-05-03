«Они дома слушают»: Лазарев объяснил, почему дети не ходят на его концерты
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Популярный певец Сергей Лазарев объяснил, почему дочь и сын никогда не посещают его концерты. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.
В настоящий момент музыкант вместе с наследниками отдыхает в Турции, где в ближайшее время у него должен пройти концерт. Лазарев признался, что сильно скучает по детям во время гастролей.
«Мои любимые. Дико скучаю, когда на гастролях, поэтому сейчас в совместной поездке не отлипаем друг от друга. Сейчас уже детки совсем повзрослели, решил, что чаще буду брать их с собой на гастроли, когда есть возможность!», - поделился артист.
В то же время певец отметил, что на его турецкое выступление дети не пойдут. Лазарев добавил, что его дочь и сын никогда не посещают шоу звездного родителя.
«Хотя на сами концерты они не ходят, так как для них я прежде всего папа, а уже потом известный певец Сергей Лазарев. Ведь песни мои они и дома слушают», - объяснил он.
Ранее стало известно, что Сергей Лазарев планирует продавать женское белье под своим именем.