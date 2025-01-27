«Она злая»: Надежда Сысоева отказалась мириться с Анной Седоковой

Сысоева после вылета из шоу «Выжить в Самарканде» не стала мириться с Седоковой. Об этом стало известно из соцсетей.

Надежду Сысоеву выгнали из шоу «Выжить в Самарканде» после возвращения туда Анны Седоковой. Между звездами уже давно зрел конфликт, который разгорелся с новой силой после возвращения певицы.

По словам Сысоевой, она пыталась поговорить с коллегой, но та не захотела с ней обсуждать обиды.

«Она не захотела со мной разговаривать, потому что ее „пожалейте меня все“ не сработало бы дальше. Сразу после третьего сезона она нас всех заблокировала, чтобы не дай Бог не разрушился ее план. Она злая, потому что так мало была в эфирах, а не из-за того, что ее убрали всей командой», — рассказала актриса.

При этом Сысоева отвергла обвинения Седоковой в буллинге, заявив, что другие участники лишь обращали внимание на недостойное поведение певицы.

«Она сделала это, чтобы отвлечь от основной темы — безнравственное поведение замужней женщины. Про ее эффектность никто не спорит… Но игра на камеру вызывает только одну реакцию. Искренне сочувствую этому горю. На обоих проектах она была замужем», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова устроила скандал на шоу после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.