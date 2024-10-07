«Она зашла слишком далеко»: борющаяся с раком Пантус столкнулась с угрозами сталкерши

Борющаяся с раком Сабина Пантус заявила об угрозах «сумасшедшей» женщины. Телеведущая попросила помощи в соцсети.

В личном блоге Сабина рассказала, что столкнулась с травлей и угрозами от женщины. Впервые телеведущая пострадала от сталкерши в 2017 году. Уже 7 лет она ежедневно просматривает блог Сабины и оставляет негативные комментарии. Пантус считает, что у обидчицы есть проблемы с психикой, но это, по ее мнению, не является оправданием.

«Меня травит сумасшедшая женщина, переходя на конкретные угрозы и действия! Я бы эту тему больше вообще не трогала, но она зашла слишком далеко. И я больше не готова делать вид, что это всего лишь обратная сторона публичности! Сейчас она угрожает в открытую и пишет пасквили в мою больницу и в Минздрав, создавая проблемы на ровном месте моим врачам!» — высказалась телеведущая.

Сабине удалось установить личность сталкерши и место ее проживания. Женщина родилась 13 июня в 1981 году. На данный момент она находится в Приморском крае. Пантус надеется, что сможет привлечь ее к ответственности.

Напомним, что недавно Сабина рассказала о борьбе с раком третьей стадии.

Ранее телеведущая Сабина Пантус сбрила волосы после начала химиотерапии. Подробности читайте в этой новости.