«Она загубила нашу эстраду, превратила всех в ничтожество»: уехавшую из РФ Аллу Пугачеву назвали «никем»

Эмигрировавшая в Израиль Алла Пугачева загубила российскую эстраду и «превратила всех в ничтожество». Об этом в беседе с NEWS.ru заявила поклонница Владимира Высоцкого Раиса Жук.

Собеседница издания призналась: ее поражает, что Аллу Пугачеву удостоили статуса Примадонны. По мнению Раисы Жук, певица не заслуживает этого звания — она не вписала свое имя в историю, а всех своих коллег на сцене буквально «уничтожала».

«Она вообще никто, я удивляюсь, что ее Примадонной называли, да она загубила нашу эстраду: мужчин, с которыми пела, она всех превратила в ничтожество, а женщин на сцене просто блокировала. Про сейчас я вообще молчу», — заявила поклонница Владимира Высоцкого.

Раиса Жук уверена: на месте Аллы Пугачевой бард не уехал бы из России в рудное для страны время — он не «изменил бы своей правде»: «Надо иметь мужество сказать им свое «фи» за бугром».

Напомним, в 2022 году исполнительница хита «Миллион алых роз» вместе с семьей уехала в Израиль. В эмиграции Алла Пугачева унизила своих соотечественников, назвав их «холопами» и «рабами», а себя — «патриоткой». Певица заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться туда», имея в виду Россию. Высказывания артистки резко осудили коллеги: так, Надежда Бабкина назвала ее поведение неадекватным и объяснила, что у нее «сорвало кукушку» от бессилия и бешенства.

Ранее экс-солистка группы «Воровайки» Диана Теркулова заявила, что Алла Пугачева плюнула в душу россиянам: «Человек здесь прославился, а потом начал хаять свою страну. Позор».