Экс-солистка «Вороваек» Теркулова заявила, что Пугачева плюнула в душу зрителям. Об этом сообщает aif.ru.

Бывшая участница группы «Воровайки» Диана Теркулова негативно высказалась об уехавших из России знаменитостях. Певица, среди прочего, раскритиковала Аллу Пугачеву.

«К Алле Пугачевой теперь не могу относиться с уважением. Человек здесь прославился, снискал славу и деньги на многие поколения, а потом начал хаять свою страну. Позор», — заявила она.

Теркулова предложила не пускать обратно в Россию знаменитостей, которые критикуют страну.

«Плюнули в душу, а ты должен обратно впустить? Я бы не смогла. Артисты не должны предавать родину», — добавила она.

Напомним, Алла Пугачева уехала из России после февраля 2022 года. Она взяла с собой мужа и детей.

Ранее мы писали о том, что Пугачева раскритиковала вокальные способности Юлианны Карауловой.