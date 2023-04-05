«Она забыла про это»: врачи назвали главную ошибку сорвавшей концерты певицы MакSим

В последнее время публика не на шутку обеспокоена состоянием Марины Максимовой. Дело в том, что по Сети моментально разлетелись кадры с концертов артистки, на которых она с трудом передвигается и исполняет свои песни. Кроме того, во время одного из выступлений знаменитость не смогла дождаться его окончания и самовольно покинула сцену. Общественность теряется в догадках, что именно происходит с Мариной: беременность, вернувшиеся проблемы с алкоголем или последствия ковида. На связь с порталом Blitz.center вышел врач Юрий Серебрянский и попытался внести ясность в ситуацию.

По словам специалиста, Максимова не успела восстановиться после коронавируса, вот почему ее появление на публике является преждевременным. Болезнь истощила звезду, вот почему ей необходимо быть под присмотром медицинских сотрудников.

«Ей необходимо восстанавливаться под присмотром врачей-реабилитологов. Сделать энцефалограмму. Скорректировать темп жизни. Видно, что у нее глубокое истощение организма», — высказался эксперт.

Кроме того, Юрий назвал главную ошибку Марины. Специалист считает, что она забыла про существование вируса в организме, поэтому артистка переоценила свои возможности, соглашаясь на гастрольный тур.

«Она забыла про то, что вирус из организма никуда не исчезает. Надо стрессы немного уменьшить», — резюмировал мужчина.

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Не менее интересна та история, в которой 28-летняя Елизавета Арзамасова вышла на связь, показала фото капельницы и рассказала о восстановлении после ковида. Напомним, уже несколько месяцев по Сети ходят слухи о плохом самочувствии актрисы. Из-за этого она даже отказалась от участия в спектакле, в котором у нее была главная роль.