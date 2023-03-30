«Не уследили»: названы виновные в сорванном концерте певицы МакSим в Сочи

Недавно Марина Максимова стала главным ньюсмейкером, и виной всему сорванный концерт в Сочи. Тогда знаменитость смогла исполнить только пять песен, а после этого покинула сцену. На следующий день артистка объяснилась перед поклонниками. По словам Марины, виной всему стало плохое самочувствие: у нее пропал голос и подскочило давление. Однако не все звездные коллеги поверили высказыванию Максимовой, в их числе оказался и Рустам Солнцев. В новом интервью для издания «Teleprogramma» мужчина гневно высказался в адрес певицы.

По словам Рустама, сорванное выступление Марины лежит на совести ее концертного директора, который не справляется со своими обязанностями. Если бы человек был компетентным, он бы заметил состояние Максимовой и не выпустил ее к зрителям. При этом Солнцев поспешил добавить: отчасти оправдать концертного директора и менеджера возможно.

«Я могу даже оправдать менеджеров, которые не уследили за тем, сколько алкоголя в нее влилось перед концертом. Судя по всему, МакSим не только пьет, но и хорошо закусывает», — сообщил Солнцев.

К слову, подобный взгляд на ситуацию является единичным. Большинство специалистов открыто говорят о проблемах со здоровьем у артистки, возникших на фоне перенесенного ковида. В этой статье невролог Сергей Длин поделился экспертным мнением о состоянии Марины.

Не менее интересна та история, в которой Рустам, в присущей ему манере, прокомментировал и ситуацию между Оксаной Самойловой и Джиганом. Мужчина убежден: никакого развода между супругами не будет. Правда, это вовсе не означает, что в паре нет проблем. Высказывание Солнцева читайте здесь.