«Она за моим творчеством следит»: Николай Басков рассказал о звонках Валентины Матвиенко

Певец Николай Басков выступил на Всероссийском женском форуме и рассказал о звонках спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. По словам исполнителя, политик следит за его творчеством и поддерживает в трудные моменты.

Подробности сообщает РИА Новости.

Басков лично обратился к присутствующей в зале Матвиенко и поблагодарил спикера верхней палаты парламента. Певец вспомнил историю, как однажды Матвиенко обратила внимание на его изменившийся вес и лишние килограммы.

«Она за моим творчеством следит с самого начала, и когда у меня бывают какие-то моменты не очень – звонит мне и говорит Валентина Ивановна: "Басков, хватит жрать!"» - рассказал исполнитель.

Он признался, что тогда сильно поправился. Матвиенко ему сказала: «Нам надо смотреть на красивого артиста».

В настоящее время Басков находится в отличной форме. Обращаясь с Матвиенко, он заявил: «Валентина Ивановна, я сейчас абсолютно красивый».

Слова музыканта вызвали у Матвиенко улыбку.

Ранее Басков рассказывал, что если бы не карьера артиста, он мог стать поваром. Певец чаще всего готовит на завтрак овсяную кашу и очень вкусно делает курицу. Искусству приготовления еды научила бабушка – Басков помогал ей на кухне со школьных лет.