«Она выбрала путь мести»: за что Анастасия Волочкова не может простить родную мать

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не может простить собственную мать. В беседе с Кристиной Задорой для YouTube-проекта «Семейные тайны» артистка намекнула, что Тамара Владимировна мстит ей и портит жизнь.

Анастасия Волочкова не скрывала, что у нее всегда были непростые отношения с родным человеком. Танцовщица была уверена, что мать завидовала ей и не мешала устроить личную жизнь. Со временем близкие люди смогли найти общий язык, они регулярно общаются, но балерина все равно держит Тамару Владимировну на расстоянии и по-прежнему зла на нее. При этом об отце она всегда отзывается с любовью.

«Мой папа, к сожалению, ничего не может сказать. Он инвалид уже 17 лет. Зато мама может — у нее все плохие. Я к тому, что каждый человек, столкнувшийся с проблемами, предательством, сам выбирает свой путь. Один выбирает путь всепрощения, другой — идет по пути мести. Моя мама выбрала второй путь. Я — первый», — поделилась Анастасия Волочкова.

Артистка также дала понять, что по-прежнему держит обиду на мать, но не стала раскрывать причину их конфликта.

«Если вы сейчас узнаете, за что я не могу простить мать, вы просто поразитесь. Вы бы в жизни не простили ее», — заявила балерина.

В одном из интервью Анастасия Волочкова также утверждала, что Тамара Владимировна всегда относилась к ней не как к дочери, а как к «бизнес-проекту». По словам знаменитости, мать занималась ее проектами и была заинтересована в том, чтобы получать заработанные дочерью деньги. Танцовщица рассказала, что женщина также называла всех ее мужчин «моральными уродами», при этом брала у них деньги и жила за их счет, а одну из подаренных ей квартир заставила оформить на себя, а затем тайно продала.

«Я поверить в это не могла… Родная мать… Именно после этого я сказала маме: „Пока, неудачница. Живи теперь на эти отнятые у меня деньги“», — рассказала артистка.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова рассказала о зависти матери.