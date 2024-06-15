«Она всех поддерживала как могла»: Анна Семенович поделилась воспоминаниями о Жанне Фриске

15 июня в этом году исполнилось девять лет, как ушла из жизни певица Жанна Фриске. Коллеги до сих пор с теплом вспоминают об артистке, которой не стало после продолжительной борьбы с опухолью мозга. Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович в беседе с Юлией Бедеров в YouTube-шоу «Законы жизни» поделилась воспоминаниями о работе с коллегой и рассказала, какой ее запомнила.

По словам певицы, у нее остались теплые воспоминания о Жанне Фриске, которая всегда заботилась о коллегах и поддерживала их.

«У нас на самом деле был классный коллектив. <…> Жанна была очень духовным человеком, она постоянно летала на Бали, медитировала. Практиковала уже тогда. Она была очень цельная, очень духовно напитанная. Она все принимала в жизни. Очень как-то по-сестрински… Как старшая сестра нас всех поддерживала максимально, как могла», — поделилась Анна Семенович.

Артистка призналась, что в начале работы в группе «Блестящие» она столкнулась с конкуренцией, поскольку пришла в шоу-бизнес из спорта. Однако со временем все наладилось.

«Такая приятная, здоровая конкуренция, она нас держала в тонусе. <…> Мы были друг за друга, были друг за другом. Мы могли сами друг с дружкой выяснять, но, если кто-то вдруг со стороны на одну нападал, не дай Бог, продюсер или кто-то, мы друг за друга стояли горой», — заявила певица.

Накануне Анна Семенович объединилась с золотым составом группы «Блестящие» на «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» и выступила в память о Жанне Фриске. 8 июля этого года певице исполнилось бы 50 лет. На Премии МУЗ-ТВ 2024 артистка посмертно удостоилась награды в специальной номинации «Легенда российской поп-музыки».

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после борьбы с опухолью головного мозга. Певица узнала о своей болезни через несколько месяцев после рождения сына Платона в 2013 году.

Ранее сообщалось о том, что отец Жанны Фриске рассказал о новом памятнике певице.