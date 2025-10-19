«Она всегда со мной»: Наталья Сенчукова рассказала об отношениях с дочкой Виктора Рыбина

Певица Наталья Сенчукова призналась, что считает дочь Виктора Рыбина от предыдущего брака своей родной. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Судьба человека», где вместе с мужем и сыном поделилась семейными историями.

Сенчукова и Рыбин вместе уже больше 35 лет. Их отношения начались, когда солист группы «Дюна» еще был женат на певице Елене Шведовой. Ради любви к Наталье Рыбин тогда решился на развод, оставив в первом браке маленькую дочь Марию.

Позже у Виктора и Натальи родился сын Василий. Несмотря на непростое начало их истории, Рыбин всегда поддерживал связь со старшей дочерью, а Сенчукова смогла выстроить с ней теплые отношения.

«Я считаю, что у меня тоже есть старшая дочка. Она всегда со мной. Сначала называла тетя Наташа, но потом, когда стала постарше, то спросила меня: «Можно просто Наташей буду звать?» И я сказала: «Конечно, можно», — вспомнила певица.

26-летний Василий Рыбин также признался, что у него с сестрой очень близкие отношения.

«Сейчас у нас такие отношения, что если у нее проблемы, то я за нее глотку любому порву, а если у меня, то она за меня любого порвет. В общем-то у нас ничего не поменялось с того времени, когда были маленькими», — поделился он.

Сенчукова подтвердила слова сына, отметив, что в их семье царят взаимная поддержка и уважение.

Напомним, до брака с Натальей Сенчуковой Виктор Рыбин был женат дважды. Первый союз продлился около года. Как признавался артист, причиной расставания стала измена супруги, не выдержавшей разлуки, пока музыкант служил на Камчатке.

Ранее Наталья Сенчукова призналась, что ей с мужем диагностировали рак кожи.