«Она все время где-то путешествует»: актер Антон Филипенко высказался о задержании Аглаи Тарасовой

Актер Антон Филипенко прокомментировал задержание его возлюбленной, актрисы Аглаи Тарасовой. В разговоре с Super.ru он признался, что не знает деталей произошедшего.

Как ранее стало известно, Тарасова возвращалась из Израиля в Москву, когда в аэропорту Домодедово у нее в вейпе обнаружили наркотическое масло* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

«Я сам не в курсе деталей, только прочитал про ее задержание, извините. Я не знаю, где она путешествовала, она все время где-то путешествует», — объяснил Филипенко.

В отношении актрисы возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков*. Если ее признают виновной, Тарасовой грозит до 7 лет лишения свободы и штраф 1 млн рублей. Также стало известно, что следствие настаивает на домашнем аресте.

