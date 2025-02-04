«Она все перечеркнула»: в Госдуме резко высказались об уехавшей из России Теоне Дольниковой

Уехавшая из России актриса и певица Теона Дольникова своим участием во французском музыкальном шоу «Голос» перечеркнула свои перспективы в критикуемой ею стране. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

По словам политика, в свое время Теона Дольникова построила карьеру в России, прославилась после участия в мюзиклах «Нотр-Дам де Пари», «Граф Орлов» и «Метро». Однако после эмиграции в Грузию певица «перечеркнула» все свои достижения, а ее участие во французском «Голосе» лишь укрепило ее позицию.

«У нее была неплохая карьера, поклонники, перспективы. Все это она перечеркнула, уехав из России в Грузию после начала СВО. Теперь она во Франции, начинает с нуля: прослушивается в местном «Голосе»», — отметил Александр Толмачев.

Депутат предположил, что артистка могла бы стать членом жюри в российской версии музыкального шоу, если бы осталась в РФ. Теперь, как утверждает Александр Толмачев, все, что «светит» Теоне Дольниковой, — конкуренция с «французскими старлетками и начинающими энтузиастами».

1 февраля во Франции стартовал 14 сезон шоу The Voice, одной из участниц которого стала певица. В первом выпуске слепых прослушиваний Теона Дольникова исполнила композицию Halo Бейонсе, и все наставники высоко оценили ее номер. В результате артистка отправилась в команду Патрисии Каас.

Напомним, в 2022 году Теона Дольникова покинула Россию и эмигрировала в Грузию. В Тбилиси актриса участвовала в постановке Stalin 24 по пьесе Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» в театре Komli. Певица негативно высказывалась в адрес РФ и заявляла, что не представляет возможным оставаться в стране, считая это «неуважением к людям».

Ранее мы писали о том, что уехавшая из России Теона Дольникова вернулась в Москву ради работы.