Уехавшая из РФ после начала СВО Теона Дольникова вернулась в Москву ради работы

Актриса Теона Дольникова, покинувшая Россию в 2022 году, вернулась в Москву. По информации Telegram-канала «Хуже и не скажешь» она задействована в постановках одного из столичных театров.

После начала СВО Теона решила переехать в Грузию. Оттуда она негативно высказывалась о стране и заявляла, что не представляет возможным оставаться в России. Для нее это было «неуважением к людям».

Однако, по всей видимости, отсутствие работы за границей заставило актрису изменить свое мнение. Она вновь задействована в спектаклях театра в Москве. Дольникова должна выйти на сцену в «Графе Орлове» и «Алисе в стране чудес». Отмечается, что ее график в России расписан до весны.

Напомним, что недавно разгорелся скандал вокруг нескольких российских звезд. Бьянку, Клаву Коку и других артистов потребовали признать иноагентами из-за их выступления в Германии. После того, как СМИ опубликовали новости, знаменитости вышли на связь с поклонниками и опровергли эту информацию. Представитель исполнительницы хита «Покинула чат» заявил, что за границей она выступала для русских и гонорар получила рублями.

Ранее Бьянка отреагировала на призывы признать ее иноагентом роликом с российским флагом.