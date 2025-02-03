«Она вроде не стилист»: Анна Семенович ответила на слова Алены Водонаевой о «бабкиных балахонах»

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович ответила блогеру Алене Водонаевой, раскритиковавшей «бабкины балахоны» певицы на Мальдивах и ее женатого возлюбленного Дениса Шреера.

Анна отметила, что Водонаева ей в целом симпатична, никаких конфликтов с ней никогда не было. Артистка подчеркнула, что на Мальдивах не ходят в вечерних платьях, поэтому критика пляжных нарядов ее удивила.

«Она вроде не стилист, почему она обсуждает мой стиль одежды? На Мальдивах больше всего людей в пляжных балахонах, потому что там очень жарко», - пояснила Семенович в своем блоге.

При этом Анна призналась, что больше всего ее поразили пренебрежительные слова Водонаевой в адрес ее возлюбленного. «Алена прошлась по моему молодому человеку, сказав, что я скачу по Мальдивам "с вот этим вот". Это мой любимый мужчина и у него есть имя. Я бы хотела порекомендовать Алене стать немножечко добрее, может быть, тогда ее жизнь заиграет новыми классными красками», - заключила 44-летняя Анна.

Ранее Анна Семенович продемонстрировала промежуточные итоги похудения на аналоге «Оземпика». Певица не скрывает, что страдает инсулинорезистентностью, поэтому ей тяжело бороться с лишними килограммами.