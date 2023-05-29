Из-за переживаний исчез голос: Юлия Высоцкая впала в стресс на фоне обсуждения ее несъедобных рецептов

Ведущая Юлия Высоцкая впала в стресс на фоне травли, начавшейся из-за критики ее кулинарных рецептов. О состоянии знаменитости сообщили инсайдеры.

По информации источников, у нее пропал голос. Поэтому Высоцкая решила на время уехать из России, чтобы восстановиться за границей.

Сама кулинар хранит молчание.

Общественность же высказывает разные мнения по поводу того, как следовало поступить ведущей. Одни говорят, что ей лучше выступить с покаянием. Другие заметили, что ведущая хочет остаться в образе, лишенном пороков.

Напомним, Высоцкая выпускала книги и продавала продукты под своим именем. Но после попадания в Сеть архивных видеозаписей с кулинарными неудачами бизнес оказался на волоске.

На старых записях, где Высоцкая раскрывала секреты готовки, люди обратили внимание, что некоторые блюда не только неудачные, но и несъедобные. Шутки по этому поводу переросли в травлю. За Высоцкую заступались блогер и ведущая Ксения Бородина, журналистка Ксения Собчак.