«Она вообще не стареет»: Екатерина Климова поразила публику внешностью

Актриса Екатерина Климова поразила поклонников яркой внешностью. В личном блоге 46-летняя артистка поделилась кадрами, которые произвели фурор в Сети — многие отмечают, что она прекрасно выглядит для своего возраста.

Екатерина Климова всегда привлекала внимание мужчин благодаря яркой внешности и обаянию. За плечами у знаменитости — три брака. После развода в 2019 году актриса предпочитает скрывать личную жизнь. Теперь артистка сконцентрировалась на карьере и тщательно следит за своей внешностью. На свежих снимках в соцсети экс-супруга актера Игоря Петренко предстала с распущенными волосами и с ярким макияжем.

Пользователи Сети оценили внешность Екатерины Климовой, отметив, что она отлично выглядит и время над ней не властно.

«Она вообще не стареет», «Ведьмочка», «Сказочно хороша», «Ну просто булгаковская Маргарита», «Роскошная дама», — написали подписчики.

Напомним, первым супругом актрисы стал ювелир Илья Хорошилов. В 2002 году у пары родилась дочь Елизавета, а спустя два года они разошлись.

Во второй раз Екатерина Климова вышла замуж за коллегу Игоря Петренко в 2004 году. У супругов двое сыновей: Матвей (род. 2006) и Корней (род. 2008). Несмотря на то, что актерская семья считалась образцовой, в 2014 году Екатерина Климова и Игорь Петренко развелись.

Третьим мужем артистки стал актер Гела Месхи. Пара вступила в брак в 2015 году, и в том же году у них родилась дочь Изабелла (Белла). Однако супруги развелись в 2019 году.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Климова обсудила с дочерью суд по алиментам Игоря Петренко.