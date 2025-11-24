«Она включила дурочку»: Валдис Пельш поругался с Аллой Пугачевой, которая не поверила ему и не пришла на шоу

Валдис Пельш вспомнил, как поругался с Аллой Пугачевой из-за шоу «Розыгрыш». В интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV телеведущий раскрыл, что певица отказалась участвовать в проекте, поскольку не доверяла ему.

В 2003 году на телеэкраны вышло развлекательное юмористическое шоу «Розыгрыш», которое Валдис Пельш вел в паре с Татьяной Арно вплоть до 2012 года. Главная идея передачи заключалась в том, чтобы разыгрывать звезд. Однако участие в проекте стоило ведущему дружбы со многими артистами, в числе которых оказалась Алла Пугачева.

«Я позвонил Алле Борисовне, так как нужна была от нее небольшая услуга, скажем так. Знакомый коллекционер очень хотел ее сфотографировать для своего каталога. И я позвонил, говорю: „Алла Борисовна, вот такая история. Это моя личная просьба, я этого человека очень хорошо знаю, он действительно серьезный коллекционер“», — рассказал Валдис Пельш.

В ответ на просьбу шоумена певица неожиданно начала придумывать отговорки, не соглашаясь и не отказываясь от участия в программе.

«Она начала нести какую-то пургу, что она на даче, что это надо ехать, а она там три месяца и не может… Я говорю: „Алла Борисовна, ну скажите просто — не хочу, и все. Ну вот зачем Вы так?“» — поделился телеведущий.

Только позднее Валдис Пельш узнал от Филипа Киркорова, что на самом деле артистка не доверяла ему, боясь розыгрыша.

«Потом мне Филипп сказал: „Она была уверена, что ты ее будешь разыгрывать“. И поэтому она, собственно говоря, включила дурочку, что называется», — заявил ведущий телеигры «Угадай мелодию».

