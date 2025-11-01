Геннадий Хазанов заявил, что Алла Пугачева его обманула

Художественный руководитель Московского театра экстрады Геннадий Хазанов заявил, что певица Алла Пугачева его обманула. События имели место в 2002-2003 годах, когда актер уже занимал пост худрука.

Об обмане певицы Хазанов рассказал в интервью для «Культуры достоинства».

«Алла Пугачева конкретно меня обманула. Поэтому у меня с Аллой Борисовной свои отношения. Бог ей судья. Не всегда так получается, что овечья шкура не жмет. Иногда поджимает сильно», - сказал Хазанов. На этих словах интервью закончили.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что звал Хазанова на интервью и позвонил ему с соответствующим предложением, однако, по его словам, артист в разговоре «начал заминаться» и заявил об отсутствии времени, а затем «просто пропал».

Бородин хотел узнать у Хазанова, на какие средства он приобретал недвижимость, ему также была интересна позиция звезды по поводу СВО. Свои вопросы глава ФПБК счел неудобными для актера.