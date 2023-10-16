«Она в Россию не приедет»: друг выдал тайну Аллы Пугачевой

Друг Аллы Пугачевой рассказал, что певица не собирается возвращаться в Россию. По словам Александра Левшина, он недавно виделся с Примадонной и может порассуждать о ее планах. Об этом сообщает издание «ДНИ.РУ».

Напомним, что после февральских событий артистка переехала с семьей в Израиль. Композитор и гитарист Александр Левшин давно знает Пугачеву и много работал с ней. Он считает, что Примадонна переехала в другую страну для комфортной жизни, чтобы ее дети жили в теплой стране. Правда, сейчас там неспокойно.

«Да, я знаю, что они сейчас ходят там в бомбоубежище. Но даже после случившегося горя она в Россию не приедет. Она знает, как и что делать, и не надо ей в этом мешать», – высказался мужчина.

Левшин отметил, что Алла Борисовна уже наладила в Израиле быт, а ее дети учат иврит. По его мнению, Пугачева выбрала эту страну, в том числе из-за мужа, который «еврей по маме».

«Он давно мечтал переехать в Израиль – голос крови никто не отменял. Ему всегда нравилась эта страна», – добавил композитор.

Ранее мы писали о том, что соседи Аллы Пугачевой в Израиле заметили возле ее дома машину скорой помощи. По слухам, у артистки стало плохо с сердцем.