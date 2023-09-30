«Она в горе»: Юлиан высказался о депрессии Пахмутовой после смерти мужа

Певец Юлиан опроверг слухи о депрессии Александры Пахмутовой после смерти мужа, об этом сообщает Woman.ru.

На днях в прессе появилась информация о том, что Александра Пахмутова тяжело переживает смерть супруга. Якобы, женщина ежедневно плачет и впала в депрессию. Однако знакомый композитора, певец Юлиан, объяснил, что это неправдивая информация.

«Я потрясен этими вбросами, которые происходят. Всегда, когда кто-то умирает из великих людей, начинается погоня за сенсациями. Выдают новости, не соответствующие действительности. Она потеряла очень близкого человека. Она в горе. Еще даже 40 дней не прошло, а ей не дают спокойно оплакать мужа», — рассказал он.

По словам Юлиана, врачей рядом с Пахмутовой сейчас нет, ее поддерживают близкие родственники и друзья семьи.

«Все делается для того, чтобы ей было хорошо, и она спокойнее переносила утрату. Безусловно, она переживает, но говорить, что ей так плохо и скорая помощь рядом — это фантазии», — объяснил исполнитель.

Напомним, поэт Николай Добронравов скончался 16 сентября на 95-м году жизни. Последние дни он тяжело болел и не мог самостоятельно передвигаться.

Ранее мы писали о том, что Льва Лещенко удивили слова Пахмутовой на следующий день после похорон Добронравова. Она поблагодарила всех, кто пришел на прощание с поэтом.