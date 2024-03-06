«Она уже не в адеквате»: экс-солит «АукцЫона» поделился мнением о Пугачевой

Заслуженный артист России, экс-солист группы «АукцЫон» Сергей Рогожин высказался об уехавшей из страны певице Алле Пугачевой. Его слова приводит «Абзац».

Как признался музыкант, он всегда считал Примадонну «невероятным стратегом, умеющим оценивать свою аудиторию. По мнению Рогожина, исполнительница серьезно просчиталась, когда позволила себе антироссийские высказывания.

«Как должна была уехать крыша в этом возрасте, чтобы она взяла и тупо перечеркнула нереально звездную жизнь в стране?! Обожаемая миллионами… Как можно было назвать всех рабами, холопами? Ну, конечно, к этому моменту она была уже не в адеквате», - поделился бывший солист «АукцЫона».

Артист подчеркнул, что в последние годы жизнь Пугачевой была «сплошной свистопляской и камарильей». Он добавил, что певице было не до занятий творчеством.

«С другой стороны, она уже женщина на склоне лет и, может, она уже себе место на кладбище в Израиле прикупила. Здесь ей не быть ни на Новодевичьем, ни тем более в Кремлевской стене», - заключил Рогожин.

Ранее Сергей Рогожин назвал «шлаком» творчество рок-группы «Би-2».