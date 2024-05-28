«Она уже не понимает, папа ли это»: Александр Петров рассказал о роли отца в жизни дочери

Актер Александр Петров поделился своими мыслями о роли отца в жизни дочери. Звезда фильма «Лед» отметил, что отцы часто теряют связь с дочерьми в раннем возрасте, а потом не могут вновь наладить с ними контакт. В беседе с Пятым каналом артист заявил, что в этом заключается главная ошибка.

14 февраля в России состоялась премьера фильма «Лед-3», где Александр Петров исполнил главную роль. Одной из важнейших в картине является тема отношений отцов и дочерей. Несмотря на то, что своих детей у актера пока нет, у него есть четкое представление о том, как нужно воспитывать ребенка. По мнению артиста, родителям очень важно поддерживать общение со своими детьми и не терять эту связь.

«Часто папы упускают дочек и потом не общаются с ними годами. Потом эта дочь вырастает и уже не узнает папу. Она уже не понимает, папа ли это. Отец же, в свою очередь, тоже не понимает, как с дочерью разговаривать», — отметил Александр Петров.

Актер считает, что отец очень нужен дочери именно в подростковом возрасте. Александр Петров считает, что родители должны оставаться для своих детей друзьями, с которыми они смогут выстраивать доверительные отношения. Если же связь между ними теряется, то позднее ребенку будет сложно обратиться к отцу и рассказать о своих проблемах.

Напомним, Александр Петров состоит в браке с Викторией Антоновой с 2023 года. Актер и его избранница познакомились в одном из ресторанов и уже через несколько дней зарегистрировали свои отношения. Артист признавался, что он буквально через пару встреч осознал, что Виктория — его женщина. Он также отмечал, что супруга поддерживает его во всем и разделяет его интересы.

Ранее сообщалось о том, что Александр Петров рассказал о жизни после брака.