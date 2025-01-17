«Даже в этот момент играет в жертву»: первая жена Яниса Тиммы упрекнула Анну Седокову за молчание

Семья и близкие баскетболиста Яниса Тиммы продолжают «нападать» на певицу Анну Седокову, которая по-прежнему сохраняет молчание после смерти экс-мужа. Недавно о поведении артистки высказалась первая жена спортсмена Сана Оша. Она заявила, что экс-солистка «ВИА Гры» играет роль жертвы.

Несмотря на то, что со смерти Яниса прошел уже месяц, многие обстоятельства его ухода из жизни до сих пор неясны. Друзья и родственники баскетболиста уверены, что его довели до самоубийства. Причем не кто-то, а именно бывшая жена. Анна же предпочитает не отвечать за обвинения. За все это время она лишь несколько раз выходила на связь, чтобы рассказать о своем тяжелом состоянии.

А вот первая супруга Тиммы молчать не желает. Она довольно часто выступает с заявлениями. Так, на днях она призналась, что ее сын все еще пытается узнать, где его папа. И вся эта ситуация дается Сане тяжело, так как она не может объяснить ребенку, что случилось с отцом. Поддерживает женщину мама Яниса. Даже после развода со спортсменом она осталась близка с его семьей.

«Эта история очень травматична для всех нас, так как мы знаем, что происходило все эти годы. Есть манипуляторы, которые используют наивное сердце другого, чтобы причинить боль. Такой человек даже в этот момент играет в жертву», - заявила Оша, имея в виду Анну Седокову.

Ранее судмедэкспертиза в Латвии допустила, что самоубийство Яниса Тиммы было подстроено.