«Она уже дома»: раскрыты неожиданные подробности состояния Светланы Немоляевой после госпитализации

На прошлой неделе звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева была экстренно госпитализирована. У народной артистки России диагностировали COVID-19. Недавно стало известно, что самочувствие актрисы улучшилось. В беседе с The Voice сын знаменитости, актер Александр Лазарев, раскрыл правду о ее состоянии.

По словам сына Светланы Немоляевой, состояние артистки стабилизировалось, и ее уже выписали из больницы.

«Она уже дома. Хорошо себя чувствует, спасибо за беспокойство», — сказал Александр Лазарев.

Напомним, 19 мая Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на ковид. В тот вечер актриса должна была сыграть в спектакле «Бешеные деньги» театра имени В.В. Маяковского, но выйти на сцену так и не смогла.

Впоследствии артистка вышла на связь из больницы и подтвердила, что у нее выявили коронавирус. Светлана Немоляева рассказывала, что чувствует себя неплохо, несмотря на слабость. Звезда «Служебного романа» признавалась, что сильно расстроена из-за отмены ближайших концертов с ее участием.

Спустя некоторое время после госпитализации актрисы появилась информация об ухудшении состояния ее здоровья. Так, Telegram-канал Mash писал, что у Светланы Немоляевой начались проблемы с сердцем из-за выявленной в ходе проведенного обследования дыхательной недостаточности.

Ранее мы писали о том, что впервые с того момента, как Светлана Немоляева попала в больницу, тест на коронавирус показал отрицательный результат.